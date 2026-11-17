Una adolescente de 17 años identificada como Nayelis Javier Herrera, falleció la madrugada de este martes 17 de noviembre tras recibir una descarga eléctrica en la comunidad de Rincón Naranjo, perteneciente al municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata de República Dominicana.

La víctima, que recién había cumplido 30 días de haberse convertido en madre, entró en contacto con una extensión eléctrica que se encontraba conectada a un cargador de teléfono celular y a un abanico. Las autoridades aún no han ofrecido detalles oficiales sobre las condiciones de la instalación eléctrica ni sobre las causas específicas que provocaron la descarga.

Según los informes preliminares, Herrera quedó adherida a la conexión eléctrica al momento de la descarga, situación que provocó que su esposo intentara auxiliarla desesperadamente para separarla del cable. Sin embargo, durante el intento de rescate, el hombre también recibió una descarga eléctrica y no pudo evitar el fallecimiento de la adolescente.

Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y pusieron en marcha los procedimientos de rigor para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.

¡ALERTA EN CASA!

Ante este lamentable hecho — que deja huérfana de madre a una niña recién nacida—, se pone de manifiesto la importancia de revisar periódicamente las conexiones eléctricas dentro de los hogares, especialmente las extensiones utilizadas para conectar varios dispositivos. De este modo se previenen accidentes que pogan en peligro la vida de las personas.

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