Horror en Cumaná: El dantesco crimen de alias ‘Satanás’ contra un abuelo en su propia casa

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de José Ángel Vallejo Rengel, alias Satanás, quien habría asesinado a un septuagenario en la ciudad de Cumaná, estado Sucre.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Vallejo, también conocido como Rollo de Teipe. La víctima fue identificada como Nelson José Calzadilla Pérez, de 71 años.

Los hechos se dieron el pasado 16 de vivienda en la parroquia Santa Inés, cuando Vallejo inventó hurtar una ventana y unas láminas de zinc de la casa de la víctima. El señor se percató de lo que ocurría y, aunque se desató una disputa, el sospechoso huyó.

Vallejo regresó a la vivienda en horas de la madrugada y tomó un pedazo de concreto para atacar a la víctima. «Le propinó varios golpes en la región cefálica, causándole la muerte», indica el reporte policial.

VALLEJO ROBÓ VARIAS COSAS

Las investigaciones determinaron que, luego de asesinar al señor Calzadilla, el sospechoso robó el celular de la víctima. Vallejo también tomó prendas de bisutería, un bolso, varias prendas de vestir y unos lentes de lectura.

Tras el hallazgo del cuerpo del septuagenario, el Cicpc puso en marcha las pesquisas del crimen. Detectives de la Delegación Municipal Cumaná se encargaron de las investigaciones e identificaron a Vallejo como el principal sospechoso.

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Vallejo resultó detenido y trasladado a los calabozos de Cumaná. El caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.