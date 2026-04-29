Hombre engañó a una niña a través de un videojuego, usó una identidad falsa y lo que hizo fue atroz

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre en el estado Zulia por retener en su casa bajo engaño a una niña de 10 años a la que captó a través de un videojuego y por hacerle «daño» durante el tiempo que estuvo con él.

El detenido responde al nombre de Lisandro Rafael Molero López de 24 años. «Había logrado engañar a través de estas redes sociales y lo que son los videojuegos. Esta niña cayó en eso, consigue engañarla y logró lamentablemente llevársela por un tiempo», informó el director del Cicpc Douglas Rico.

Rico destacó que esta persona se hizo pasar por un niño de 10 años para ganarse su confianza, hasta captarla y trasladarla a su vivienda, «donde cometió el delito». «Gracias a la acción de los funcionarios lograron rescatarla, pero el daño lo logró», recalcó el funcionario.

En el procedimiento también fue detenida su madre, Yudith Margarita López de Molero (49), quien tenía pleno conocimiento de los hechos. «Esta persona quedó a la orden de los tribunales de justicia y del Ministerio Público».

«No vamos a ahondar por razones de tratarse de una niña en este hecho, pero el peligro cuando no tenemos control sobre nuestros hijos con las redes sociales y con los videojuegos», sostuvo.

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LLAMADO DE ATENCIÓN A LOS PADRES

Rico aseguró que no se trata de un caso aislado e hizo un llamado a los padres a supervisar e instruir a los niños para que no caigan en este tipo de situaciones.

«En los videojuegos se forman como especie de comunidades, juegan, se conectan niños, niñas, pero también se conectan adultos haciéndose pasar por niños y logran captar la atención de aquellos niños vulnerables que a lo mejor no ha tenido la mejor orientación para crear esa pared que la evite caer en esa tentación como en la que cayó esta niña de 10 años», explicó.

«Y así como ella hay muchos. Por eso les digo, el fenómeno delictual nunca va a desaparecer, siempre va a haber un delito. Pero si lo podemos evitar, sería mucho mejor», concluyó.