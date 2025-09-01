Horror en Cojedes: Intentó quemar viva a su novia adolescente durante una discusión

Las autoridades policiales capturaron este lunes a un hombre que, supuestamente, intentó quitarle la vida a su novia, una adolescente de apenas 17 años, en la localidad de San Carlos, estado Cojedes.

Los hechos se dieron en la noche del pasado viernes, 29 de agosto, en la calle Tinaquillo, del sector Samanes I. De acuerdo al medio Últimas Noticias, el hombre sostuvo una severa discusión con su pareja.

Los testigos relataron que el hombre roció gasoil sobre la adolescente, con el objetivo de encenderla en llamas y quitarle la vida. Sin embargo, las fuerzas de seguridad se desplazaron hasta el lugar y lograron evitar el crimen.

ASÍ LO DETUVIERON

Detectives de la División de Inteligencia Estratégica del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Policiales y Criminalísticas (Cicpc) se encargaron de la detención del hombre y pusieron en marcha las pesquisas del crimen.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron un celular, que se presume era del hombre detenido. Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre o si cuenta con antecedentes de violencia.

El hombre quedó a la orden del Ministerio Público del estado Cojedes. Ahora la fiscalía continuará con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Mientras tanto, las autoridades buscan concientizar a la ciudadanía para evitar que se puedan dar casos de violencia en las parejas. También insistieron en la necesidad de resguardar a los menores de edad.