Horror en Cojedes: Descubrieron lo que depravados le hacían a su hermana con condición especial, la madre los encubría

Los habitantes del municipio San Carlos, en el estado Cojedes, están conmocionados por el caso de una adolescente de 16 años con condición especial que, presuntamente, fue abusada sexualmente por sus propios hermanos.

Los hechos se dieron en el sector El Araguaney de la comunidad Valle Hondo. De acuerdo al medio La Calle, la adolescente fue abusada en repetidas ocasiones por sus hermanos, dos sujetos de 18 y 20 años.

Presuntamente, la madre de la adolescente tenía pleno conocimiento de los brutales abusos sexuales que ocurrían en su propia casa. Sin embargo, en lugar de presentar una denuncia ante las autoridades, hizo caso omiso y encubrió a sus otros dos hijos.

El caso salió a la luz cuando la hermana de la adolescente, de apenas 14 años, denunció a su madre y sus hermanos ante las autoridades. En cuestión de horas, pusieron en marcha las investigaciones.

RESCATARON A LA ADOLESCENTE

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Cojedes hicieron las pesquisas y verificaron los abusos. Poco después, formaron una comisión policial y fueron a la casa de la adolescente.

Las autoridades detuvieron a ambos hermanos y a su madre, pero sus identidades no fueron difundidas. Una vez los trasladaron a los calabozos policiales, el caso quedó a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de Cojedes.

Investigaciones preliminares indican que la adolescente llevaba más de dos años sufriendo los abusos, pero ninguno de los victimarios había sido denunciado. Se desconoce el estado de salud de la víctima.

