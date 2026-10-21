Horror en Caracas: Hombre pidió un vaso de agua para calmar su sed pero lo que ocurrió luego, dejó a todos espantados

Los habitantes de la parroquia San Agustín, en el municipio Libertador de Caracas, están conmocionados por el caso de Ángel Simón Valbuena Gutiérrez, un señor de 56 años que fue asesinado tras pedir un vaso de agua.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó del caso de Valbuena. Los victimarios serían Lenín Gerardo Trujillo González, de 38 años, y Yurisma Grimán Urbina, de 40.

Los hechos se dieron en una pensión en la que Valbuena convivía con los dos victimarios. De acuerdo a las investigaciones, el crimen ocurrió en la cocina, en donde el señor habría pedido un vaso de agua a estas personas.

Luego que se negaran a darle un poco de agua, inició una severa discusión en plena cocina. Con el paso de los minutos, la situación escaló hasta un punto en que se desató la violencia.

MUERTE DE VALBUENA

Las pesquisas determinaron que Lenín Trujillo tomó un cuchillo y lo clavó en el cuelo de Valbuena, quien sufrió una severa herida punzocortante. El señor murió desangrado instantes después de la agresión.

El autor material del crimen habría huido a toda velocidad del lugar, dejando el cuerpo de Valbuena en medio de la cocina. Yurisma Grimán, quien habría «incitado el altercado», se «resguardó en una de las habitaciones del inmueble».

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Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central capturó a los sospechosos en la esquina Páez de la calle Miranda, en San Agustín del Norte. Ambos quedaron a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.