Horror en Caracas: Detenidos madre y padrastro de una adolescente por «inducirla» a quitarse la vida, había sido abusada

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) arrestaron a una pareja en la parroquia Antímano (Caracas), tras determinarse su responsabilidad en la muerte de una adolescente de 14 años.

De acuerdo con el director del Cicpc, Douglas Rico, los aprehendidos fueron identificados como Yessica Carolina Villegas Vivas, de 33 años, y su pareja, Alexis David Romero Rosales (31), conocido con el alias de «El Negro».

Asimismo, precisó que el procedimiento lo ejecutó la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste en la Avenida Intercomunal de Antímano. Específicamente, en el sector Vuelta El Fraile, barrio El Jobillo.

Además, indicó que la víctima respondía al nombre de Bianca Jordelis Flores Villegas, quien perdió la vida mediante ahorcamiento en el mismo sector.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Según Rico, las investigaciones revelaron que la madre de la menor permitía a su pareja abusar sexualmente de la joven.

Lo que se explicó, es que la grave situación era consentida por la madre bajo la excusa de no contar con recursos económicos suficientes. También por su negativa a finalizar la relación sentimental con el mencionado hombre.

Ante el abuso perpetrado de manera constante, la adolescente no resistió más la agresión y envió varios mensajes de texto y notas de voz a través de WhatsApp a un familiar que se encuentra en el extranjero. En los escritos, la joven manifestó lo que estaba ocurriendo antes de decidir quitarse la vida.

Al ser aprehendidos, ambos acusados quedaron a disposición del Ministerio Público (MP). Esa instancia continuará con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.