Horror en Carabobo por el siniestro hallazgo que hicieron en plena vía pública

Los habitantes de la localidad de Mariara, en el estado Carabobo, están conmocionados por el hallazgo del cuerpo decapitado de un hombre en plena calle. Ahora las autoridades intentan esclarecer este extraño caso.

El macabro hallazgo ocurrió en la noche del lunes, 18 de agosto, en el sector Humberto Celis, en el municipio Diego Ibarra. Según la periodista Heberlizeth González, los propios vecinos encontraron el cuerpo en la calle Caroní.

Ante tal escena, los habitantes de la zona alertaron a las autoridades. Poco después llegaron detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes pusieron en marcha las pesquisas.

«Nadie lo conocía; presumimos que lo asesinaron en otro lugar, luego lo trajeron y lanzaron el cuerpo aquí en el sector. Si no lo conocemos, menos podríamos saber los motivos que tenían sus enemigos para matarlo», dijo un vecino a El Periodiquito.

LEVANTARON EL CUERPO

Reportes extraoficiales apuntan que la cabeza de la víctima estaba a un lado del cuerpo, el cual tenía varias heridas de arma blanca. La principal hipótesis indica que el hombre fue decapitado con un arma blanca.

Las forenses levantaron el cuerpo de la víctima, que todavía no ha sido identificada, e hicieron las pesquisas preliminares en la escena del crimen. Luego trasladaron el cuerpo a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Valencia.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del crimen, aunque presumen que se trató de una venganza. Las investigaciones están centradas en la identificación del hombre y dar con el paradero de los victimarios.