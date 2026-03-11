Sucesos

Horror en Cabimas: Llegó de una fiesta con sus hijos, se encerró en el baño y lo que hizo dejó en shock a todos

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los habitantes del municipio Cabimas, en el estado Zulia, están de luto por el caso de Karelys Beatriz Carrizo Lugo, una mujer de 32 años que se habría quitado la vida en el interior de su vivienda.

Contents

La tragedia ocurrió el domingo, 8 de marzo, en el sector Los Laureles, en la parroquia Germán Ríos Linares. De acuerdo a medios regionales, Carrizo estaba ahorcada en el baño de su hogar.

Leer Más

Detuvieron a mujer que intentó cobrar 25 millones de dólares en el BCV con un título financiero falso
Capturan al tercer implicado en asesinato de indigente en Boleíta, fue calcinado tras robarle unas divisas
EN NUEVA ESPARTA: Apuñaló mortalmente a su hermano por esta insólita razón

Reportes extraoficiales indican que Carrizo fue con su esposo a una reunión familiar en la tarde. Poco después, regresó tranquilamente a su hogar y se quedó en compañía de sus dos hijos, un niño y una adolescente.

Carrizo ingresó al baño del hogar, pero luego de cierto tiempo se desató la preocupación entre sus hijos. Ambos menores le tocaron la puerta, pero no recibieron respuesta. Luego alertaron a su padre, quien estaba en una cancha cercana a la vivienda.

MUERTE DE CARRIZO

El hombre llegó a la vivienda y corroboró que Carrizo no contestaba a los llamados. Preocupado de que algo le podría haber ocurrido, optó por derribar la puerta y encontró a la mujer ahorcada.

Luego el hombre salió con Carrizo en brazos y pidió ayuda a los vecinos de la zona. La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital de Cabimas, pero ingresó al centro sin signos vitales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA FAMILIAR: CONFIRMAN TERCERA VÍCTIMA DEL APARATOSO ACCIDENTE VIAL EN LA COTA MIL EL 9MAR

El Cicpc puso en marcha las investigaciones del caso. Foto: Cortesía

El cuerpo de Carrizo fue trasladado a la morgue local y se espera que la autopsia determine oficialmente la causa de muerte. Su esposo fue detenido de forma protocolar, pero aparentemente fue liberado poco después.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de suicidios en Venezuela. Si tienes pensamientos de este tipo, lo recomendable es buscar ayuda especializada.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Seguridad, financiamiento y estabilidad: Las peticiones de los ganaderos para potenciar el sector
Venezuela
Aruba podría reabrir vuelos con Venezuela tras siete años, esto reveló su primer ministro
Mundo
VIDEO | Crimen del periodista Walter Jaimes «está resuelto policialmente»: Diosdado Cabello dio nuevos detalles
Venezuela