Horror en Cabimas: Llegó de una fiesta con sus hijos, se encerró en el baño y lo que hizo dejó en shock a todos

Los habitantes del municipio Cabimas, en el estado Zulia, están de luto por el caso de Karelys Beatriz Carrizo Lugo, una mujer de 32 años que se habría quitado la vida en el interior de su vivienda.

La tragedia ocurrió el domingo, 8 de marzo, en el sector Los Laureles, en la parroquia Germán Ríos Linares. De acuerdo a medios regionales, Carrizo estaba ahorcada en el baño de su hogar.

Reportes extraoficiales indican que Carrizo fue con su esposo a una reunión familiar en la tarde. Poco después, regresó tranquilamente a su hogar y se quedó en compañía de sus dos hijos, un niño y una adolescente.

Carrizo ingresó al baño del hogar, pero luego de cierto tiempo se desató la preocupación entre sus hijos. Ambos menores le tocaron la puerta, pero no recibieron respuesta. Luego alertaron a su padre, quien estaba en una cancha cercana a la vivienda.

MUERTE DE CARRIZO

El hombre llegó a la vivienda y corroboró que Carrizo no contestaba a los llamados. Preocupado de que algo le podría haber ocurrido, optó por derribar la puerta y encontró a la mujer ahorcada.

Luego el hombre salió con Carrizo en brazos y pidió ayuda a los vecinos de la zona. La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital de Cabimas, pero ingresó al centro sin signos vitales.

El cuerpo de Carrizo fue trasladado a la morgue local y se espera que la autopsia determine oficialmente la causa de muerte. Su esposo fue detenido de forma protocolar, pero aparentemente fue liberado poco después.