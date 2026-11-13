Horror en Barquisimeto: Asesinaron a una mujer en pleno centro comercial, recibió dos disparos

Este viernes, 13 de noviembre, en horas del mediodía una mujer perdió la vida luego de recibir dos impactos de bala en un centro comercial de Barquisimeto, estado Lara.

El hecho ocurrió específicamente en el centro comercial Bequito, ubicado en la avenida 20 con carrera 28, en pleno centro de Barquisimeto.

De acuerdo con la información recabada de manera preliminar, dos sujetos quienes presuntamente llevaban el rostro cubierto, habrían ingresado hasta el primer nivel del recinto. En el lugar, presuntamente, habrían disparado en contra de la mujer que se encontraba sentada en las adyacencias de su establecimiento de trabajo.

En esta línea trascendió que la víctima respondería al nombre de Génesis Heredia, quien sería comerciante del lugar, según informó Noticias Barquisimeto.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que el cuerpo de la víctima quedó sentado sobre una silla. Esta situación generó alarma entre las personas del centro comercial quienes presenciaron lo ocurrido con asombro.

Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora no se sabe quién estaría detrás del crimen y las motivaciones para asesinar a la mujer.