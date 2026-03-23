Horror en Anzoátegui: Ebrio entró a la casa equivocada, hizo algo siniestro y lo descubrieron gracias a un inusual humo

Las autoridades policiales anunciaron este lunes la captura de José Gregorio Navarro Quilimaco, un sujeto que, presuntamente, asesinó a un hombre de 87 años en la localidad de Guanape, en el estado Anzoátegui.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram de la captura de Navarro. La víctima fue identificada como Narcizo Bermúdez.

El caso se remonta hasta el pasado 15 de marzo, cuando Navarro, de 46 años, deambulaba bajo los efectos del alcohol por el sector El Motor. De acuerdo a las investigaciones, el sujeto «ingresó a la vivienda de la víctima de manera equivocada».

El señor Bermúdez se percató de la presencia del sujeto y le preguntó «de manera insistente sobre su presencia en la vivienda». Sin embargo, Navarro enfureció y discutió con el octogenario, pero luego abandonó la vivienda.

«Navarro continuaba molesto, por lo que ubicó un arma blanca tipo machete y regresó a la vivienda del octogenario y le propinó una herida mortal en el cuello, para tratar de decapitarlo», relató el reporte policial.

CAPTURA DE NAVARRO

Tras cometer el crimen, Navarro se percató de que tenía la ropa llena de sangre e intentó quemarla en el patio trasero de su vivienda. Aunque buscaba evitar ser descubierto, el humo levantó sospechas entre los vecinos.

Detectives de la Delegación Municipal Puerto Píritu del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones del crimen. Unos pocos días después del asesinato del señor Bermúdez, las autoridades capturaron a Navarro y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.