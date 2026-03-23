Sucesos

Horror en Anzoátegui: Ebrio entró a la casa equivocada, hizo algo siniestro y lo descubrieron gracias a un inusual humo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
En un caso que ha conmocionado tanto a México como a EEUU, Brian Alexis Patrón López, de 23 años, enfrenta una pena de cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Anthony Rendón, un ciudadano estadounidense de 18 años.  
Archivo

Las autoridades policiales anunciaron este lunes la captura de José Gregorio Navarro Quilimaco, un sujeto que, presuntamente, asesinó a un hombre de 87 años en la localidad de Guanape, en el estado Anzoátegui.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram de la captura de Navarro. La víctima fue identificada como Narcizo Bermúdez.

Leer Más

Así cayó la desalmada mujer que estafaba con venta de dólares en Cumaná
Viajó de EEUU a Medellín para conocer a una chica de Tinder y terminó asesinado
Trágica boda en Brasil: Influencer atropelló al novio y luego se dio a la fuga, todo quedó grabado

El caso se remonta hasta el pasado 15 de marzo, cuando Navarro, de 46 años, deambulaba bajo los efectos del alcohol por el sector El Motor. De acuerdo a las investigaciones, el sujeto «ingresó a la vivienda de la víctima de manera equivocada».

El señor Bermúdez se percató de la presencia del sujeto y le preguntó «de manera insistente sobre su presencia en la vivienda». Sin embargo, Navarro enfureció y discutió con el octogenario, pero luego abandonó la vivienda.

«Navarro continuaba molesto, por lo que ubicó un arma blanca tipo machete y regresó a la vivienda del octogenario y le propinó una herida mortal en el cuello, para tratar de decapitarlo», relató el reporte policial.

CAPTURA DE NAVARRO

Tras cometer el crimen, Navarro se percató de que tenía la ropa llena de sangre e intentó quemarla en el patio trasero de su vivienda. Aunque buscaba evitar ser descubierto, el humo levantó sospechas entre los vecinos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA EN EVENTO DE «PIQUES FANGUEROS» EN ZULIA: PILOTO PERDIÓ EL CONTROL Y TERMINÓ EN EL PÚBLICO, UNA NIÑA MURIÓ

Detectives de la Delegación Municipal Puerto Píritu del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones del crimen. Unos pocos días después del asesinato del señor Bermúdez, las autoridades capturaron a Navarro y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Trump arremete contra migrantes tras crimen de una estudiante en Chicago a manos de un venezolano
EEUU
perritos
«Tenemos mucha suerte de que no se los hayan comido»: Perritos robados protagonizaron un escape de película en China
Mundo
Estos son los estados que se verían más afectados por la declinación solar, según Inameh
Venezuela