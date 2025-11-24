El doble crimen que conmociona a Yaracuy: primero arremetió contra un niño y luego con un abuelito

Un joven de 18 años fue detenido por asesinar a un sexagenario en el municipio Bolívar, en el estado Yaracuy. Durante el interrogatorio, confesó que también le había quitado la vida a un niño de tres años, llamado Yeiber Fanaite, desaparecido hace ocho meses.

De acuerdo a Yaracuy al Día, el joven, cuya identidad no fue precisada, estaba consumiendo bebidas alcohólicas este fin de semana con Pedro José Arteaga, de 68 años, en el sector Victoria de Bolívar, en Aroa.

Durante la madrugada del domingo, el joven tuvo una discusión con Arteaga por motivos personales. El agresor le dio un golpe y el sexagenario cayó al piso, para luego dejarle caer un bloque en la cabeza y darle numerosas puñaladas.

Pocas horas después, el cuerpo de Arteaga fue encontrado en el patio de la casa del agresor y las autoridades pusieron en marcha las investigaciones. El joven resultó detenido y trasladado al comando policial.

EL JOVEN CONFESÓ

Una vez detenido, algunos vecinos de la zona señalaron al joven como responsable de lo ocurrido con Yeiber Fanaite. El niño desapareció sin dejar rastro el pasado 23 de marzo y, desde entonces, el caso tuvo escasos avances.

Durante el interrogatorio, el joven confesó que sí había asesinado al pequeño hace ocho meses. Presuntamente, secuestró al pequeño y le hizo presión con una cabilla en el cuello hasta quitarle la vida.

Tras la desaparición, este joven fue uno de los sospechosos del caso, pero quedó en libertad porque no confesó ni hubo pruebas en su contra. Mientras tanto, colaboró en las labores de búsqueda del niño.

«Yeiber frecuentaba la casa del joven. Ese niño siempre estaba sin ropa, en la calle y se la pasaba con ese muchacho que vive a pocas casas de la mamá del infante», dijo uno de los vecinos de la zona.

Las autoridades encontraron el cuerpo del niño a pocos metros de donde fue asesinado el sexagenario y a unas casas de distancia de su hogar. Mientras tanto, los habitantes de la localidad están conmocionados por estos hallazgos.

Reportes extraoficiales indican que el joven nunca había estado preso, pero era reconocido por sus vecinos por la mala conducta en la comunidad y hasta con su propia familia.