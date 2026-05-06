HORROR EN ALTOS MIRANDINOS: En plena discusión hombre apuñaló a su pareja y lo que hizo a su bebé fue siniestro

Los habitantes de San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, están horrorizados por el caso de un sujeto que asesinó a puñaladas a su esposa y su hijo. Tras el crimen, el sospechoso fue detenido y estaría en manos de las autoridades.

El crimen ocurrió a horas del mediodía de este miércoles en el edificio El Pire, en la urbanización La Rosaleda Sur. De acuerdo al diario Avance, los vecinos de la zona escucharon los gritos de la mujer.

El director de la Policía Municipal de Los Salias, José Gregorio Landaez, indicó que la pareja habría tenido una severa discusión en la vivienda. Con el paso de los minutos la situación escaló y el sujeto desenfundó un arma blanca.

Los primeros reportes indican que el sujeto apuñaló tanto a su esposa como a su hijo de apenas dos años. «Nosotros desconocemos las identidades de los involucrados en el lamentable hecho», indicó el director policial.

CAPTURA DEL SUJETO

Funcionarios de seguridad se desplazaron hasta la escena y encontraron tanto a la mujer como a su bebé sin signos vitales. El sujeto tenía una grave herida en el pecho, puesto que habría intentado quitarse la vida.

Las autoridades detuvieron al sujeto en la escena del crimen y lo trasladaron al Hospital Victorino Santaella de Los Teques. Hasta el momento, no hay información sobre su identidad o estado de salud.

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Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta el lugar para poner en marcha las pesquisas. Además, levantaron los cadáveres de las víctimas.

Este doble homicidio generó gran conmoción en Santo Antonio de Los Altos, especialmente en el sector de La Rosaleda Sur. A unas pocas horas del crimen, decenas de internautas han exigido que se haga justicia y que el sujeto permanezca detenido.