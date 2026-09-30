Hombres aprovecharon la vulnerabilidad de un adolescente con autismo y robaron su teléfono en Falcón

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 41 años, identificado como Ronald Alí Bonilla, quien habría robado a un adolescente con autismo en la localidad de Punto Fijo, municipio Carirubana del estado Falcón.

Los hechos se dieron en la noche del lunes en un terreno baldío ubicado en la calle Arismendi con Comercio y avenida Bolívar. Según el periodista Gerardo Morón, Bonilla cometió el crimen con un cómplice.

Ambos antisociales, presuntamente, interceptaron al adolescente en medio de la noche y, bajo amenazas, lo despojaron de su celular. Luego, la víctima fue hasta su hogar e informó a su familia sobre lo ocurrido.

En la mañana del martes, el padre del adolescente presentó una denuncia ante el Servicio de Investigación Penal del estado Falcón (Sipef). Las autoridades pusieron en marcha las pesquisas para dar con el paradero de los victimarios.

CAPTURA DE BONILLA

Funcionarios del Sipef se desplegaron en la zona y capturaron a Bonilla en la calle Comercio en la tarde del martes, menos de 24 horas después del crimen. El sospechoso fue trasladado al comando policial.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron el celular de la víctima e identificaron a Bonilla, residente del sector Universitario. Además, descubrieron que Bonilla contaba con antecedentes por robo agravado y robo genérico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A PAREJA POR TRATOS CRUELES EN CONTRA DE SU PROPIA HIJA, TODO SALIÓ A LA LUZ EN UN HOSPITAL

Bonilla fue trasladado a los calabozos del Sipef. Después, el hombre quedó en manos de la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes del caso.