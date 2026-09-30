Detuvieron a pareja por tratos crueles en contra de su propia hija, todo salió a la luz en un hospital

Funcionarios policiales privaron de libertad a una pareja en el estado Zulia por someter a tratos crueles a su propia hija, una niña de tan solo cinco años de edad.

Los detenidos quedaron identificados como Adafer Segundo Manzano Portillo de 52 años y, Erosalen Coromoto Rincón Perozo de 26, quienes se encontraban en el sector El Guárico, parroquia Altagracia, municipio Miranda, estado Zulia, al momento del arresto.

Todo salió a la luz cuando los despiadados padres tuvieron que trasladar a la pequeña a un hospital. «De acuerdo con la notificación emitida por galenos de un centro de salud, manifestando el ingreso de una niña de cinco años con una contusión en la cabeza, se inició el trabajo técnico – científico», indicó el director del Cicpc, Douglas Rico en sus redes sociales.

LEA TAMBIEN: SE DEDICABA A HACKEAR CUENTAS DE BINANCE CON IDENTIDADES FALSAS E HIZO GRANDES SUMAS DE DINERO EN VALENCIA

Los expertos determinaron que la menor había sufrido una brutal agresión por parte de su padre, Adafer, quien haciendo uso de una piedra la golpeó en presencia de su madre, Erosalen, quien no intercedió en el hecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Douglas Rico (@douglasricovzla)

Posteriormente, descubrieron que esto no se trató de un hecho aislado. La niña sufría de constantes palizas por parte de su padre. Además, la madre guardó silencio en todo momento, por lo que también terminó detenida.

Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público, que seguirá con las investigaciones correspondientes.