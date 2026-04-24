Hombre mató a su «amigo» en Falcón para robarlo, así tramó todo

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre en el estado Falcón por asesinar con un arma blanca a su «amigo» para despojarlo de sus objetos de valor.

«Un trabajo de investigación realizado por comisiones de la Delegación Municipal Punto Fijo, específicamente la coordinación de investigaciones de delitos contra las personas, permitió el esclarecimiento del homicidio de Eliezer Antonio Ceballos Alcalá (63), ocurrido en Cujicana, calle Don Bosco, parroquia y municipio Carirubana, estado Falcón, el pasado 20 de abril», informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

El detenido quedó identificado como Santiago Andrés Romero Bracho de 19 años. Este hombre valiéndose de la amistad con la víctima, planificó quitarle la vida para despojarlo de sus pertenencias con el fin de conseguir dinero vendiendo estos objetos.

Durante un encuentro entre ambos en la vivienda de la víctima y durante un momento de descuido de Alcalá, el joven tomó un cuchillo y le propinó varias heridas que le causaron la muerte. Posteriormente, se apoderó de varios electrodomésticos, teléfonos y prendas de la víctima, antes de huir del lugar.

Tras su detención los funcionarios lograron recuperar varios objetos que pertenecían a la víctima, así como el cuchillo que se utilizó para quitarle la vida y el vehículo que usó el delincuente para escapar del lugar del hecho.

Romero quedó a la orden del Ministerio Público, que seguirá con la investigación de lo ocurrido.