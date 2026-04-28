EN VIDEO: Así atraparon a una mujer que asaltaba con tijeras en autobuses de Chacao

Las autoridades policiales anunciaron la captura de una joven de 20 años, identificada como Maurelis Alejandra Sequera, quien, presuntamente, robaba con una tijera en el municipio Chacao, estado Miranda.

El director de la Policía de Chacao, Luis Gonzalo Fernández informó en sus redes sociales sobre la captura de Sequera. El procedimiento se llevó al cabo el sábado en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la plaza Altamira.

El accionar de Sequera salió a la luz cuando un pasajero de un autobús abordó a funcionarios policiales en Altamira. La víctima aseguró que «había sido víctima de un robo por una mujer» en plena unidad.

Los agentes persiguieron el autobús y, tras hacer la voz de alto, capturaron a Sequera dentro de la unidad. «Una vez realizada la inspección corporal de la sospechosa, se le incautó el objeto punzopenetrante y se recuperó el dinero en efectivo propiedad del denunciante», indicó el reporte policial.

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La Policía también difundió un video en el que se puede apreciar el momento en que Sequera es detenida y aborda una patrulla municipal. También hay imágenes de la unidad en la que ocurrió el crimen

SEQUERA TIENE ANTECEDENTES

Los funcionarios trasladaron a Sequere a la sede de la policía municipal e informaron al Ministerio Público sobre el caso. «Permanecerá bajo custodia hasta su presentación ante la justicia», indicó.

Al verificar los datos de Sequera en el Sistema de Información Policial (Sipol), los agentes descubrieron que cuenta con antecedentes penales. La mujer de 20 años «posee registros policiales por el delito de hurto genérico».