Hombre dedicado al cobro de «vacunas» tiroteó una vivienda en Maracaibo y así reaccionaron los vecinos de la zona

Vecinos del sector Villa Baralt, ubicado en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante al oeste de Maracaibo, retuvieron y agredieron a un hombre señalado de atentar a tiros contra los ocupantes de una vivienda. El ciudadano, presuntamente vinculado a mafias de cobro de «vacunas» y extorsión, quedó bajo el resguardo de las autoridades policiales tras el despliegue de comisiones mixtas en la zona.

El detenido fue identificado como Daniel Alejandro Peña Bencomo, de 29 años de edad. Según la información difundida por el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) a través de sus canales oficiales.

COMUNIDAD FRUSTRÓ LA HUIDA DEL SOSPECHOSO

Los oficiales adscritos al Servicio de Investigación Penal (Sipez) y a la Secretaría de Seguridad y Orden Público acudieron al sitio tras recibir una alerta sobre una multitud que intentaba linchar al presunto gatillero. Al llegar al lugar, la comisión visualizó a los pobladores bloqueando el paso del agresor.

De acuerdo con el reporte del organismo de seguridad, el sospechoso habría disparado contra el inmueble en compañía de otros individuos, también dedicados al cobro de vacunas. Los cómplices lograron huir del sector dejando a Peña Bencomo rezagado ante la rápida reacción de los habitantes del sector. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni víctimas que lamentar durante el ataque armado.

En el procedimiento, las autoridades policiales lograron colectar y retener una motocicleta marca Empire, modelo Horse, placas AYOH34A; y una pistola Beretta, calibre .380, con un proyectil sin percutir en su recámara (el arma se le cayó a uno de los atacantes en la huida).

TRASLADADO BAJO CUSTODIA Y A LA ORDEN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Los funcionarios policiales mediaron con el grupo de ciudadanos para que entregaran al presunto agresor con el fin de iniciar el proceso legal correspondiente.

Debido a los golpes y traumatismos sufridos en la cabeza durante la arremetida vecinal, al hombre lo trasladaron de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica de guardia.

Tras la evaluación y estabilización de Peña Bencomo, por parte del personal de salud, lo remitieron bajo estricta custodia a la sede del Sipez.

Las actuaciones policiales y las evidencias recuperadas quedaron a la orden de la Fiscalía 48ª del Ministerio Público de la entidad. Este despacho cuenta con competencia en delitos de extorsión y secuestro.