Hombre cayó desde viaducto en la autopista Caracas-La Guaira, esto revelaron los bomberos

Organismos de seguridad rescataron este martes en estado de gravedad a un hombre que cayó desde el viaducto de la autopista Caracas-La Guaira.

«Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Caracas se trasladaron al viaducto número uno de la autopista Caracas-La Guaira donde un ciudadano cayó y resultó con fuertes lesiones», informó Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas

El uniformado precisó que se trata de un hombre quien cayó de una altura aproximada de 250 metros. «Resultó con múltiples lesiones traumáticas», comentó.

En la publicación se puede ver como los uniformados bajaron por la pendiente para llevar a cabo el rescate. Para subir a la víctima lo inmovilizaron casi por completo, evitando así que se agravara su estado durante el difícil ascenso.

«Para el momento la unidades de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizan las maniobras necesarias para su extracción, cabe destacar la presencia del Jefe del Área de Operaciones del CBC General Jorge Galindo quién monitorea las acciones desde el lugar», añadió.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. De igual forma, las autoridades estarían investigando el hecho para esclarecer en qué condiciones ocurrió la caída.