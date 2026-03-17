Sucesos

Asesinaron a jefa de consejo comunal y su esposo en Guárico, estaban sentados frente a su casa

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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Casa

Delincuentes armados en el estado Guárico asesinaron de varios impactos de bala a la jefa de un consejo comunal y a su esposo a las afueras de su propia casa.

Las víctimas respondían a los nombres de Xiomara Lourdes Seijas Fajardo, y Antonio Espinoza, ambos de 66 años, quienes vivían en el sector José Félix Ribas de la población de Valle de la Pascua.

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De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, unos hombres llegaron a pie a la calle Rafael Urdaneta y sin mediar palabras abrieron fuego contra la pareja que se encontraba sentada fuera de la casa, según informó Unión Radio.

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A las víctimas las trasladaron a un centro de salud cercano, donde no lograron sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

En el lugar también resultó herido un joven identificado por las autoridades como el hijo de la pareja, quien recibió un disparo en el brazo y se encuentra fuera de peligro.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y hasta el momento no descartan ninguna hipótesis. No obstante, por ahora presumen que podría tratarse de una venganza personal.

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