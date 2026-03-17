Asesinaron a jefa de consejo comunal y su esposo en Guárico, estaban sentados frente a su casa

Delincuentes armados en el estado Guárico asesinaron de varios impactos de bala a la jefa de un consejo comunal y a su esposo a las afueras de su propia casa.

Las víctimas respondían a los nombres de Xiomara Lourdes Seijas Fajardo, y Antonio Espinoza, ambos de 66 años, quienes vivían en el sector José Félix Ribas de la población de Valle de la Pascua.

De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, unos hombres llegaron a pie a la calle Rafael Urdaneta y sin mediar palabras abrieron fuego contra la pareja que se encontraba sentada fuera de la casa, según informó Unión Radio.

A las víctimas las trasladaron a un centro de salud cercano, donde no lograron sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

En el lugar también resultó herido un joven identificado por las autoridades como el hijo de la pareja, quien recibió un disparo en el brazo y se encuentra fuera de peligro.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y hasta el momento no descartan ninguna hipótesis. No obstante, por ahora presumen que podría tratarse de una venganza personal.