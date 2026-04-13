Sucesos

Hijo siniestro: Le quitó la vida a su madre de una forma atroz por una insólita razón

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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Madre

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por matar a su propia madre para robarle el celular en Mariche, estado Miranda.

La víctima respondía al nombre de Nhovahia Ríos Moreno de 56 años de edad, a quien encontraron sin vida y en estado de descomposición en su vivienda ubicada en la comunidad Guerrero Agrícola, sector Zumba Parcela, parroquia Mariche, municipio Sucre.

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El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que tras hallar el cuerpo iniciaron con las pesquisas para dar con el responsable.

«La División de Investigaciones de Homicidios se encargó de las pesquisas y lograron la detención del victimario, quien sería su hijo», precisó.

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Los investigadores determinaron que la víctima vivía con su hijo, identificado como Ronald Alfonso Graterol Ríos de 25 años. El día del hecho, el hombre la sometió y le propinó múltiples golpes con un tubo, causándole la muerte de manera inmediata, para luego huir del lugar con el celular de la occisa.

Asimismo, descubrieron que se trataba de un adicto a sustancias estupefacientes. Tras matar a su madre vendió el teléfono de ella y con el dinero que consiguió adquirió sustancias psicotrópicas.

Tras su detención el hombre quedó a disposición del Ministerio Público.

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