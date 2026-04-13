Detenido hombre que llevó a un niño a una zona solitaria en Zulia, lo que le hizo fue espeluznante

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a un hombre por practicarle una frenulectomía a un niño de ocho años en Maracaibo.

El sujeto quedó identificado como Álvaro Luis Caballero Bracho, de 37 años.

«Llevó al niño a un paraje solitario del sector Altos de Milagro Norte barrios Los Pescadores de Maracaibo, para mutilar sus genitales quitándoles el frenillo prepucial -frenulectomía- utilizando una herramienta oxidada (Tijeras), causándole lesiones graves», indicó la policía.

Tras percatarse de la situación, miembros de la comunidad lograron localizar a Caballero Bracho y lo retuvieron hasta la llegada de los funcionarios policiales evitando un posible linchamiento.

EL NIÑO RECIBIÓ ASISTENCIA MÉDICA

El niño afectado fue trasladado a un Centro Clínico donde recibió atención médica y especializada.

Al verificar los datos del agresor, se observó un registro policial del 27 de enero de 2011. Era por el delito de comercio y distribución de sustancias nocivas. Esto ante la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Maracaibo.

El detenido quedó bajo custodia puesto a la orden de la Fiscalía 33 del Ministerio Público.