Hallaron muerto en el río Caroní a joven que desapareció tras aparatoso accidente

Un joven, de 22 años, fue hallado muerto tras permanecer desaparecido más de 30 horas en el río Caroní, en el estado Bolívar, luego de que la moto de agua en la que se desplazaba volcara y lo arrojara a las aguas junto a dos acompañantes.

La víctima quedó identificada como Maikel Rodríguez Herrera, quien navegaba en la moto acuática junto a Gregorianny Fajardo y Alvanis Rodríguez cuando, aproximadamente a las 9:00 de la mañana del lunes, 3 de agosto, en las inmediaciones del sitio conocido como Rancho Abigail, el vehículo zozobró a pocos minutos de haber zarpado.

El accidente provocó que los tres ocupantes cayeran al agua. Sin embargo, se detalló, que las dos jóvenes lograron nadar hasta la orilla y ponerse a salvo. Mientras que Rodríguez Herrera no consiguió salir por sus propios medios y quedó reportado como desaparecido.

La caída al agua activó de inmediato un operativo de búsqueda con comisiones fluviales. Las mismas desplegaron intensas labores de rastreo en la zona durante más de 30 horas.

La tarea de rescate combinó a Bomberos de Caroní, Protección Civil y voluntarios. Estos trabajaron de forma conjunta, en la parroquia Unare, según reportó la periodista Andrea Calma, en sus redes sociales.

El cuerpo del joven fue finalmente localizado la tarde de este martes, 4 de agosto, poniendo fin a la búsqueda que mantenía en vilo a familiares y organismos de rescate desde el día anterior.

El rescate del cadáver, precisó la periodista, se logró en el sector comprendido entre Santa Rosa y Río Sipapo, en la misma parroquia Unare.