Hallaron cuerpo del adolescente que había desaparecido en Morrocoy, había acudido con su familia a la playa

Tras varias horas de búsqueda, organismos de seguridad encontraron el cadáver de un joven de 16 años que se ahogó mientras disfrutaba de las playas del Parque Nacional Morrocoy.

La víctima respondía al nombre de Alejandro José Colina Alfonso, quien se estaba bañando junto a familiares que habían viajado desde Barquisimeto, estado Lara.

No obstante, de un momento a otro la corriente lo arrastró tanto a él como a dos chicas que lo acompañaban, que por suerte lograron salir a tiempo. Sin embargo, Colina desapareció de la vista de sus acompañantes, quienes alertaron de inmediato a los cuerpos de seguridad presentes en Morrocoy.

A pesar de que hubo un despliegue, organismos de rescate no dieron con su paradero ese 22 de febrero. Al día siguiente, los rescatistas avistaron el cuerpo flotando cerca de la orilla. Los funcionarios procedieron a trasladarlo hasta la playa y notificaron a los familiares presentes en el lugar.

Tras iniciar la investigación confirmaron que murió por asfixia mecánica por inmersión.

Ante lo sucedido, organismos de rescate recordaron que las corrientes en algunas zonas del parque pueden ser fuertes y cambiantes, por lo que recomendaron extremar precauciones, especialmente con menores de edad.