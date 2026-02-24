Robaba en el Metro de Caracas, le hicieron seguimiento y así lo atraparon después de robar a una mujer

Las autoridades policiales informaron este martes la captura de un sujeto de 31 años, identificado como Rafael Alexander Valero Rodríguez, por, presuntamente, cometer un robo en el Metro de Caracas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram sobre la captura de Valero. Precisó que la víctima es una mujer de 29 años.

Los hechos se dieron en la concurrida estación de La Hoyada, ubicada en la avenida Universidad. De acuerdo a las investigaciones, Valero abordó a la joven cuando ella descendía por las escaleras mecánicas.

El sospechoso, presuntamente, sometió a la mujer y le robó una cadena. Luego Valero intentó huir a toda velocidad de la estación, pero no logró su cometido.

CAPTURA DE VALERO

El personal de seguridad del Metro de Caracas se percató del crimen y lograron retener a Valero en la propia estación. Minutos después, funcionarios de seguridad se desplazaron al lugar, capturaron al sospechoso y recuperaron la cadena de la víctima.

Tras su detención, las autoridades descubrieron que Valero estaba solicitado por los Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC).

Valero también contaba con antecedentes por los delitos de robo genérico y porte ilícito de arma de fuego. Una vez fue trasladado a la sede policial, el caso quedó a la orden del Ministerio Público.