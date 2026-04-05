Hallaron con vida a tres menores tras naufragio de dos lanchas en Chichiriviche, habían sido reportados como desaparecidos

Las autoridades falconianas localizaron sanos y salvos el sábado a tres menores de edad que figuraban como desaparecidos tras el volcamiento de dos lanchas en Chichiriviche, luego de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo desplegara un operativo inmediato en el municipio Monseñor Iturriza para controlar la emergencia cerca del muelle «Arenita Playita».

El fuerte oleaje de la costa falconiana golpeó y volcó las embarcaciones Luli y Doña Gladys mientras retornaban de los cayos a las 5:30 pm. El bote de Richard Polanco sufrió el impacto directo con nueve personas a bordo, lo que desató la alarma inicial por la supuesta pérdida de los adolescentes en el mar.

PASAJEROS SUFRIERON LEVES LESIONES Y CRISIS NERVIOSAS TRAS VUELCO DE LANCHAS

Pescadores, lancheros y Bomberos Marinos rescataron a todos los ocupantes del agua antes de que la situación pasara a mayores. Asimismo, efectivos de Protección Civil y Guardacostas confirmaron que el incidente solo dejó daños materiales y pasajeros con diversas lesiones físicas o crisis nerviosas.

Siete de los afectados ingresaron al hospital Dr. Lino Arévalo de Tucacas para recibir atención médica especializada tras el rescate. El personal sanitario atendió a Elizabeth Miquilena, Marcos Torres y Verónica López por cuadros de ansiedad severa derivados del accidente náutico, reseñó Noticia al Día.

Lorena Moreno presentó una luxación en su mano derecha, mientras que Zuleika Leal y Yeremi Azuaje recibieron cuidados por traumatismos en sus piernas. Por su parte, los menores Stiven Lovera y María Ramone quedaron bajo observación médica preventiva debido a traumatismos craneales leves.

El coordinador general de Protección Civil Falcón, Amílcar Villanueva, informó que el estatus del evento se encuentra oficialmente cerrado y que «no se reportaron fallecidos». El operativo de búsqueda concluyó con éxito al verificar que todos los tripulantes regresaron a tierra firme.