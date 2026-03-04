Hallan cuerpo de un comisario de la PNB en el río Orinoco, estuvo dos semanas desaparecido

Pescadores encontraron el cuerpo de Leobaldo Figuera, comisario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el río Orinoco en el municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar. Llevaba dos semanas desaparecido.

El hallazgo se dio en el paso del río por el sector Borbón, parroquia Zea. De acuerdo a Últimas Noticias, pescadores alertaron del cuerpo de Figuera, jefe de la Dirección de Espacios Acuáticos de la PNB en el estado Monagas, en las aguas del Orinoco.

Organismos de seguridad y emergencias se desplazaron hasta el lugar para poner en marcha las pesquisas. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de Figuera.

Los investigadores observaron que el cuerpo tenía prendas de la PNB en la parte posterior y lateral de la camiseta. A esto se sumó que el cuerpo de Figuera tenía un correaje en el torso, una pistola y dos cargados.

El cadáver de Figuera fue trasladado a la medicatura forense de San Félix (Bolívar). Se espera que la autopsia revele nuevos detalles sobre la causa de muerte del funcionario.

¿QUÉ PASÓ CON FIGUEROA?

El comisario desapareció el pasado 17 de febrero, cuando ejecutaba un procedimiento en las aguas del Orinoco. Aparentemente, el operativo estaba enfocado en una agrupación criminal que usaba rutas de este río.

Figuera estaba acompañado por otros cuatro agentes, quienes regresaron sanos y salvos. Sin embargo, los testigos afirmaron que el comisario cayó al agua cuando la embarcación del grupo criminal los impactó.

La esposa de Figuera aseguró que se trataba de una «persona muy preparada» que estuvo 32 años en servicio. «Fue secretario de Seguridad Ciudadana, jefe de la dirección de Casacoima, en Upata, en Tucupita», dijo, según el Periódico de Monagas.