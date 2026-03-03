Sucesos

La discusión en El Junquito que terminó con dos hermanos policías muertos y una mujer baleada

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
Dos hermanos, ambos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron asesinados a balazos en la parroquia El Junquito, en el municipio Libertador de Caracas. Una mujer que pasaba por el lugar resultó herida.

Los hechos se dieron cerca de las 11 de la mañana en el sector Luis Hurtado Higuera, a la altura del kilómetro 12 de El Junquito. Los PNB fueron identificados como Jota Rebolledo, de la División de Espacios Acuáticos, y Jinson Rebolledo, de Hurto y Robo de Vehículos.

De acuerdo a Últimas Noticias, los PNB tuvieron una fuerte discusión con un sujeto conocido como alias El Coco. En cuestión de minutos, la situación fue escalando y el hombre desenfundó su arma de fuego.

MUERTE DE LOS PNB

El sospechoso abrió fuego en contra de ambos PNB. Uno de los uniformados murió en la escena del crimen por la gravedad de sus heridas, mientras que el segundo fue trasladado hasta el Hospital Miguel Pérez Carreño, en donde falleció.

En la balacera también resultó herida una mujer, cuya identidad no ha sido informada por las autoridades. La víctima fue trasladada a un centro de salud y permanece bajo observación médica, aunque no hay más detalles sobre sus lesiones.

El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

Funcionarios de la PNB y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la escena del crimen. Además de levantar el cuerpo del policía fallecido, hicieron pesquisas en el lugar.

Las autoridades avanzan en las investigaciones del crimen e intentan dar con el paradero de alias El Coco. No hay detalles sobre la identidad del victimario.

