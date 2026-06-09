Giro inesperado: Detenida madre de la niña del crimen que conmociona al 23 de Enero

Organismos de seguridad detuvieron a la madre de la niña de cuatro años asesinada por su propio padrastro en la parroquia 23 de enero, en Caracas.

«Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste, realizaron la aprehensión de Yeislibeth Fabiola Urdaneta Morán (24), madre de la pequeña Madelyne Carolina Urdaneta Morán de cuatro años en el sector El Mirador, parroquia 23 de Enero, municipio Libertador, Caracas, la madrugada de este 6 de junio», informó el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

Tras conocerse el brutal crimen de la niña a manos de la pareja de Yeislibeth, el cual ya se encuentra detenido, los investigadores siguieron con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.

En este sentido, descubrieron que Johander Jesús Bermúdez Nava, de 19 años, ejecutaba maltratos físicos y verbales contra la niña desde hace cinco meses, bajo el pleno conocimiento de la madre de la pequeña, quien nunca denunció los hechos.

Además, revelaron que en ocasiones la propia Yeislibeth maltrataba a la niña.

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Luego de conocer esto, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de la mujer, a la que acusan por cooperadora inmediata de la comisión del delito de femicidio agravado.

La detención se llevó a cabo en El Cementerio, calle El Degredo, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, Caracas.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público.