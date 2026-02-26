Fuerte accidente en Guarenas: Camión terminó en un río tras perder el control

Este jueves en horas de la mañana se registró un fuerte accidente vial en la trocha de Nueva Casarapa en Guarenas, estado Miranda, cuando un camión saltó la isla y se fue hacia un río.

«Un vehículo pesado saltó la isla y cayó al río al final de la vía sur», reportó Sergio Gómez en una publicación en Guarenas Digital.

En el video se puede ver que el vehículo pesado quedó casi en su totalidad en el río. Por suerte el caudal de agua está bajo. Al lugar acudieron organismos de seguridad y voluntarios para ayudar.

Aunque el incidente generó una moderada congestión vehicular, hasta el momento no se ha interrumpido por completo la circulación de vehículos por la zona. No obstante, hicieron un llamado a que las personas tengan precaución al circular por el lugar.

🚨 ¡ATENCIÓN! Accidente en la trocha de Nueva Casarapa, Guarenas (#Miranda). Un vehículo pesado saltó la isla y cayó al río al final de la via sur. ​Autoridades en el lugar. Tome previsiones si transita por la zona. pic.twitter.com/lBCNxcdobJ — Marvin Mijares (@MarvinBeisbol) February 26, 2026

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber llevado al conductor del camión a perder el control y terminar en el río.

De igual forma, las autoridades no han ofrecido un balance sobre el incidente o si dejó heridos o víctimas que lamentar.