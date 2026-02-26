Sucesos

Fuerte accidente en Guarenas: Camión terminó en un río tras perder el control

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
camión

Este jueves en horas de la mañana se registró un fuerte accidente vial en la trocha de Nueva Casarapa en Guarenas, estado Miranda, cuando un camión saltó la isla y se fue hacia un río.

«Un vehículo pesado saltó la isla y cayó al río al final de la vía sur», reportó Sergio Gómez en una publicación en Guarenas Digital.

Leer Más

Cayó gerente cuando descubrieron lo que hizo con $7.000 de la empresa donde trabajaba
Aberrado fue sentenciado a 15 años de cárcel, violó a su hijastra porque no limpió la casa
Mató a su bebé arrojándolo contra el copete de la cama tras discutir con su pareja, luego intentaron ocultarlo todo

En el video se puede ver que el vehículo pesado quedó casi en su totalidad en el río. Por suerte el caudal de agua está bajo. Al lugar acudieron organismos de seguridad y voluntarios para ayudar.

LEA TAMBIÉN: HALLARON CUERPO DEL ADOLESCENTE QUE HABÍA DESAPARECIDO EN MORROCOY, HABÍA ACUDIDO CON SU FAMILIA A LA PLAYA

Aunque el incidente generó una moderada congestión vehicular, hasta el momento no se ha interrumpido por completo la circulación de vehículos por la zona. No obstante, hicieron un llamado a que las personas tengan precaución al circular por el lugar.

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber llevado al conductor del camión a perder el control y terminar en el río.

De igual forma, las autoridades no han ofrecido un balance sobre el incidente o si dejó heridos o víctimas que lamentar.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Lima
EN VIDEO: Actriz Juliet Lima sufrió «ataque de pánico» en pleno vuelo, así vivió el terrorífico momento
Caraota Show
Marco Rubio dice que Venezuela está «entrando en la fase de recuperación»: ¿Habrá elecciones y reconciliación nacional?
EEUU
Gallo
Gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar a su esposa tras 445 días incomunicado en el Rodeo, esto le dijo
Mundo