Fue detenida en flagrancia agrediendo a un perrito con un palo y ahora será imputada por el MP

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que una mujer quedó detenida después de que, en un acto de crueldad, agrediera salvajemente a un perrito con un palo, por lo que ahora será imputada por el Ministerio Público (MP).

En su cuenta de Instagram, Saab precisó que a la agresora la aprehendieron en flagrancia. Responde al nombre de Nayelis Aparicio, y se le imputará por el delito de maltrato animal.

Según el funcionario, Aparicio, de manera «cruel y cobarde, golpeó salvajemente a un canino (perro) con un palo, ocasionándole un grave daño al indefenso animal».

PODRÍA RECIBIR AÑOS DE PRISIÓN POR MALTRATO ANIMAL

Luego de su repudiable acto contra el perrito, la mujer ahora se enfrenta a la posibilidad de recibir años de prisión y una multa que podría ascender a cientos de dólares.

Y es que el pasado fin de semana, Saab reiteró que las personas que cometan maltrato animal serán sancionadas con cárcel y multas.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del Ministerio Público, Saab explicó que entre los delitos incluidos se encuentran la privación de luz, aire, sombras, alimentos, movimientos, abrigo e higiene.

En ese sentido, expresó que «se establecerá una pena de dos a cinco años de prisión».

Además, sostuvo que se implementarán multas que van desde 1.000 a 2.000 Unidades Tributarias (UT).

Saab señaló que si el delito es grabado tendrá, adicionalmente, una pena de prisión de tres a seis años y multas de 600 a 1.000 UT.

«El Ministerio Público ha estado trabajando en favor de los animales para proteger sus vidas», indicó.

Saab aclaró que se establece como maltrato las siguientes acciones: «Actos crueles; utilización de cualquier tipo de arma para causar sufrimiento a los animales. Agonía, mutilaciones, estrés, dolor o lesiones corporales. Pérdida o la utilidad de un sentido. Que sean contra la salud del animal la utilización de drogas o sustancias químicas. El fomento de peleas entre animales o de personas con animales que pongan en peligro la vida e integridad física del animal».