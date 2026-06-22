Fue a una fiesta frente a una playa en Falcón y lo que le hicieron ‘dos amigos’ horrorizó a todos

Los habitantes del municipio Los Taques, estado Falcón, están conmocionados por el caso de una joven que fue drogada y abusada sexualmente tras una fiesta. Dos personas se encuentran detenidas por el crimen.

El comisario Jorge Yamarte, coordinador del Centro de Coordinación Policial, informó sobre el caso de la joven. De acuerdo a medios regionales, la víctima conoció a Roberto Carlos, de 31 años, y a Nieve Carolina, de 37, en una fiesta frente al mar.

Luego de compartir con los victimarios en la celebración, la joven accedió a ir a la vivienda de ellos. Una vez en la residencia, la joven, que estaba bajo los efectos del alcohol, habría sido drogada con una sustancia psicotrópica.

La joven quedó inconsciente y los sospechosos, presuntamente, aprovecharon para abusar sexualmente de ella. Luego la víctima se percató de lo ocurrido e informó a las autoridades.

JOVEN PRESENTÓ DENUNCIA

La joven presentó una denuncia ante las autoridades locales y estas pusieron en marcha las investigaciones del caso. Una comisión policial se desplegó en el sector San José, en Los Taques, y capturó a ambos sospechosos.

Durante el procedimiento las autoridades incautaron un envoltorio con restos de presunta cocaína, que se sumó a las evidencias del caso. Se desconoce qué droga habría provocado que la joven quedara inconsciente.

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Los sospechosos fueron trasladados a los calabozos de la localidad y puestos a la Fiscalía XVI del Ministerio Público, organismo que ordenó un análisis forense del traje de baño que tenía la víctima.