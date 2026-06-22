Crimen familiar en Anzoátegui: Mató a su padrastro de un martillazo en la cabeza tras una pelea

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por matar a su propio padrastro con un martillo en una vivienda ubicada en el callejón El Campo, ubicado en Tronconal IV de Barcelona, estado Anzoátegui.

La víctima respondía al nombre de Alexander José Rivero, de 37 años de edad. Según ha trascendido en medios locales, este hombre se desempeñaba como carretillero en el Mercado Municipal de Puerto La Cruz.

De manera extraoficial se conoció que el altercado se habría originado presuntamente por disputas asociadas al consumo de sustancias estupefacientes dentro de la vivienda.

El hecho se registró aproximadamente a las 3:00 de la mañana de este lunes, 22 de junio. La víctima recibió un fuerte golpe con el martillo en la cabeza, lo que le provocó la muerte.

Ante la alerta de los vecinos, hasta el lugar arribaron efectivos adscritos a la Estación Parroquial El Carmen de la Fundación Mendoza, quienes lograron detener al presunto homicida cuando intentaba huir del lugar.

El detenido quedó identificado como Enyer Aguache Pérez, de 35 años.