Fraude inmobiliario: El insólito caso del hombre que ‘vendió cinco veces’ un apartamento en Falcón

Las autoridades policiales están tras la pista de un sujeto, identificado como Roger Alexander Medina Camacho, quien habría vendido hasta cinco veces el mismo apartamento en la ciudad de Coro, estado Falcón.

De acuerdo al medio La Calle, Medina estaría siendo buscado por los organismos de seguridad falconianos. La elaborada estafa inmobiliaria la habría cometido con una vivienda del urbanismo 480 Años.

Reportes extraoficiales indican que Medina usaba la plataforma Marketplace para conseguir a potenciales compradores. Bajo este modus operandi, el sujeto, presuntamente, vendió el mismo inmueble en cinco ocasiones.

Las denuncias indican que Medina orquestó un fraude inmobiliario que le dejó 40.000 dólares en ganancias. Los ingresos fueron recaudados tanto por transferencias bancarias como diversos pagos en efectivo.

MEDINA HUYÓ

Las irregularidades en las ventas fueron detectadas por un despacho de abogados, que luego alertó a las autoridades. Sin embargo, Medina habría huido de la ciudad y, hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce su paradero.

El Servicio de Investigación Penal del Estado Falcón (Sipef), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ministerio de Vivienda y Hábitat pusieron en marcha las pesquisas sobre el caso.

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Las autoridades descubrieron que Medina cuenta con un amplio prontuario criminal. En 2010 fue condenado por extorsión al coaccionar a una mujer con la amenaza de difundir material privado, a lo que se suma una reciente denuncia por violencia de género.