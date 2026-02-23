Sucesos

FOTOS: Incendio causó alarma en restaurante del centro comercial Líder, desalojaron área afectada

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Momentos de angustia se vivieron en la tarde de este lunes en el popular centro comercial Líder, en el oeste de Caracas, donde un conato de incendio en un restaurante generó la evacuación de unas 15 personas.

En redes sociales se viralizaron fotos y videos de un incendio en Líder, un centro comercial ubicado en la avenida Francisco de Miranda, estado Sucre. La columna de humo se extendió hasta fuera del edificio.

El comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, precisó que el incendio se desató en la planta baja. Las llamas comenzaron en un local de comida rápida de la franquicia Hiromi Sushi.

Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta el centro comercial para atender el incendio. Mientras tanto, los usuarios abandonaron voluntariamente la zona afectada por el humo.

EVACUACIÓN EN EL INCENDIO

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar las llamas del incendio. De igual forma, evacuaron preventivamente a unas 15 personas y pusieron en marcha las pesquisas en los locales afectados.

Las investigaciones preliminares indican que el incendio se desató en la cocina del restaurante. Con el paso de los minutos, las llamas se propagaron hasta un local contiguo.

En las imágenes se aprecia que varias unidades del Cuerpo de Bomberos colaboraron en el operativo para mitigar el incendio. Hasta el momento, no hay reportes de heridos graves o víctimas mortales en el siniestro. Una persona fue atendida por inhalación de humo, pero recibió el alta médica poco después.

De acuerdo al reportero de sucesos, Román Camacho, el centro comercial fue completamente desalojado por «medidas de seguridad». También precisó que dos establecimientos resultaron afectados por el incendio.

