FOTOS: Carro volcó en la autopista Caracas-La Guaira la madrugada de este 9Mayo, conductora se salvó por poco

Los equipos de emergencia rescataron a una mujer de 41 años que resultó lesionada la madrugada de este 9 de mayo en un aparatoso accidente vial ocurrido en la autopista Caracas-La Guaira, siniestro que sucedió específicamente a la altura del segundo viaducto, en el sentido que conduce hacia el litoral central venezolano, tras el volcamiento de un vehículo.

Un Toyota Yaris de color rojo impactó violentamente contra la defensa de seguridad aproximadamente a las 4:45 de la madrugada. El impacto provocó que el carro volcara sobre la vía, aunque finalmente el chasis de la unidad terminó apoyado sobre sus propias ruedas.

La conductora, a quien las autoridades identificaron como Solie Marota, permaneció atrapada en el interior de la cabina durante varios minutos. Los especialistas de rescate ejecutaron maniobras de extracción y le brindaron los primeros auxilios necesarios a la mujer para estabilizarla en el lugar del incidente.

El personal médico diagnosticó a la paciente con una fractura de fémur en su pierna derecha y diversos traumatismos leves en uno de sus brazos. Funcionarios de Protección Civil La Guaira completaron su traslado inmediato hasta las instalaciones del Hospital Periférico de Pariata.

La atención del siniestro requirió el despliegue conjunto de los efectivos de la Brigada de Respuesta Inmediata Fasmij y la Guardia Nacional Bolivariana. En ese sentido, también prestaron apoyo operativo los Ángeles de la Autopista, Atención de Emergencias La Guaira y el equipo de Protección Civil estatal, informó el bombero Juan Carlos Gómez.

En las fotos difundidas en redes sociales, se pudo ver cómo el carro quedó destrozado en la Caracas-La Guaira. Ante esa situación, los usuarios de redes sociales manifestaron su asombro de que la mujer terminara apenas con una fractura, recalcando que fue un milagro de Dios que pudiera sobrevivir.