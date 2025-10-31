¡Orgullo criollo! El venezolano Jesús Valenzuela fue nominado a Mejor Árbitro del Mundo 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) anunció la lista de nominados a “Mejor Árbitro del Mundo 2025”, y el venezolano Jesús Valenzuela figura entre los 25 seleccionados que competirán por este prestigioso reconocimiento.

En la publicación oficial del organismo, Valenzuela aparece junto a destacados jueces de Sudamérica, como los argentinos Darío Herrera y Facundo Tello, el uruguayo Esteban Ostojich, el chileno Piero Maza, y los brasileños Raphael Claus y Wilton Sampaio.

Según explicó la IFFHS, el ganador será elegido por un jurado de periodistas deportivos y expertos en fútbol de 120 países, con representación de todos los continentes.

La decisión final se conocerá después del 10 de diciembre, cuando también se anunciarán otros premios como: Mejor portero del mundo, Mejor jugador juvenil, Mejor jugador absoluto, Mejor creador de juego, Mejor entrenador de clubes, Mejor entrenador nacional (masculino y femenino)

UN NUEVO LOGRO PARA JESÚS VALENZUELA

Esta nominación representa un nuevo hito en la carrera del árbitro venezolano, oriundo de Acarigua, estado Portuguesa, quien debutó en la Primera División del Fútbol Venezolano (FUTVE) durante el Torneo Apertura 2011-2012 y obtuvo su insignia FIFA en 2013.

El 14 de diciembre de 2021, la propia IFFHS ya lo había reconocido como el mejor árbitro de la Conmebol, consolidando su prestigio en el continente.

En 2022, la FIFA lo designó para dirigir en el Mundial de Catar, convirtiéndose en el segundo venezolano en la historia en participar en una Copa del Mundo, después de Vicente Llobregat (Alemania 1974).

Su trayectoria inspira a jóvenes árbitros venezolanos y refuerza la presencia de árbitros de Sudamérica en el ámbito global.