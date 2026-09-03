Autopsia reveló la trágica causa muerte de una niña en Yaracuy

Una niña de apenas dos años murió en extrañas circunstancias el martes en la localidad de Chivacoa, en el municipio Bruzual del estado Yaracuy. Dos días después de la tragedia, trascendieron nuevos detalles sobre el caso.

Las primeras versiones indicaban que la niña se ahogó con una chupeta en la vivienda de la comunidad José Félix Ribas. Mientras que la pequeña comía la golosina y veía televisión, su madre estaba en la ducha.

Tras percatarse que la niña no podía respirar, su madre la llevó de emergencia al Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa, en donde falleció. Aunque de forma preliminar se pensó que la pequeña falleció por ahogamiento, la autopsia arrojó otro resultado.

NIÑA MURIÓ POR UN PARO

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargaron de las pesquisas del caso. Una vez interrogaron a la madre de la niña, ordenaron la autopsia del cadáver.

Tras la evaluación forense, los investigadores determinaron que la niña no murió por la chupeta, sino que presentó un paro respiratorio, de acuerdo a Yaracuy al Día. Es decir, se trató de una causa natural.

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Aparentemente, la niña sufrió de una enfermedad en los pulmones y recibió atención médica hace pocos días. Habría estado jugando con el palo de la chupeta cuando presentó la falla respiratoria que le causó la muerte.

La tragedia ocurrió en la vivienda donde la infante vivía con su madre y otros familiares. Los hechos generaron gran conmoción entre los habitantes de la comunidad, quienes se han solidarizado con los seres queridos de la víctima.