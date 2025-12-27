Falleció funcionario del Cicpc tras colisión de motos en Zulia

Una colisión de motos en la avenida Independencia de Maracaibo, estado Zulia, acabó con la vida de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este viernes 26 de diciembre cuando la víctima, identificada como Gregory Ventura, de 25 años de edad, chocó la moto en la que se desplazaba contra otro motorizado en la avenida mencionada avenida ubicada en la parroquia Pueblo Nuevo del municipio Baralt.

Tras el accidente, Ventura, quien tenía dos años prestando servicio en el referido organismo detectivesco, fue llevado al hospital Luis Razetti presentando severas lesiones en el cráneo que produjeron su muerte antes de ingresar.

COLISIÓN DEJÓ TAMBIÉN DOS HERIDOS

El accidente también dejó a dos personas heridas: Joel Perozo, de 23 años de edad, quien presentó politraumatismo generalizado; y Klever Medina, de 27 años, afectado solo con escoriaciones.

Los lesionados se trasladaban en una moto marca Bera SBR 150 de color azul, según reseñó Noticia al Día. Tras el choque los trasladaron al mencionado recinto médico donde permanecen estables de salud.

Los compañeros de faena de Gregory Ventura emitieron un comunicado mediante las diferentes redes sociales lamentando su sensible fallecimiento, alegando además que tenía dos años formando parte de las filas del Cicpc en el municipio Baralt.

MOTORIZADO MURIÓ TRAS CAER AL VACÍO EN LA FRANCISCO FAJARDO DE CARACAS

Un motorizado murió durante el pasado fin de semana al perder el control de su motocicleta y caer al vacío en la autopista Francisco Fajardo.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que el motorizado, sin motivo aparente, no logra hacer una curva, choca contra las defensas de la autopista y sale propulsado hacia el vacío, muriendo en el sitio por la fuente caída.

Hasta el lugar arribaron organismos de seguridad, quienes hicieron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes.