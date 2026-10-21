Extraños casos de intoxicaciones en pequeña localidad de Trujillo vuelve a encender alarmas: Hay un detenido

Cinco personas, tres de ellas menores de edad, resultaron afectadas por una presunta intoxicación en la localidad de Burbusay, municipio Boconó del estado Trujillo. Todo comenzó en un colegio, pero luego la situación se complicó.

Los hechos se dieron en esta pequeña localidad andina, que cuenta con una población de unas 6.000 personas. De acuerdo al medio Diario de Los Andes, las cinco intoxicaciones se dieron en un lapso de menos de 24 horas.

El caos comenzó en el colegio César LaBastidas, en donde cuatro personas (dos docentes y dos estudiantes) presentaron repentinamente náuseas, dificultad para respirar y mareos. Todos fueron enviados a un ambulatorio local.

Unas horas más tardes, en el mismo martes, un adolescente de 16 años se presentó en otro ambulatorio con los mismos síntomas de intoxicación. Se desconoce su relación con las cuatro personas afectadas en el colegio.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones sobre lo ocurrido en Burbusay el martes. El colegio, mientras tanto, retiró a los alumnos y suspendió las actividades académicas por el siniestro.

UN DETENIDO EN TRUJILLO

Lo ocurrido en Burbusay no fueron un caso aislado. Durante las últimas semanas, se han dado varios hechos semejantes en colegios de la entidad, a lo que se han sumado personas intoxicadas en otras circunstancias.

En medio de la preocupación en el estado, la Gobernación de Trujillo informó de la detención de un hombre que, supuestamente, «está directamente vinculado con los ataques con sustancias químicas y tóxicas a distintas unidades educativas».

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Según el reporte oficial, el sujeto tenía en su poder dos granadas de gas lacrimógeno, una bolsa con polvo químico, ocho sobres de «mata rata», tres envases de cloro y un limpia hornos. Además, en su teléfono tenía «material que evidencia su participación en las agresiones a las escuelas».