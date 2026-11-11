Explosión por gas afectó dos apartamentos en Lomas de Las Mercedes, investigan si fue una fuga o negligencia

Este miércoles pasadas las 6:30 de la mañana, se registró una fuerte explosión en Lomas de Las Mercedes, en el municipio Baruta, que dejó al menos dos apartamentos afectados.

Los hechos ocurrieron en el apartamento de una señora de 76 años del edificio Castán. De acuerdo con la información oficial, el hecho se originó por una deflagración de gas en el interior del inmueble.

No obstante, los organismos de seguridad iniciaron una investigación para determinar si se trató de una falla en el sistema de gas o un descuido de la mujer, según informó el reportero Román Camacho.

Por otra parte, trascendió que tras la explosión la mujer resultó con algunas quemaduras por lo que los organismos de emergencia la trasladaron a un centro de salud cercano para atenderla.

De igual forma, equipos de emergencias y vecinos también están intentando localizar a cuatro mascotas que se les perdió el rastro desde la explosión.

Al sitio llegaron funcionarios de Protección Civil Baruta así como Bomberos de Caracas para realizar las labores de control y aseguramiento de la zona.