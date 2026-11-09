No soportó la culpa: Médico causó accidente que dejó un muerto y un herido, así se entregó

Un médico ginecobstetra, identificado como Jesús Salvador Rodríguez Rodríguez, se entregó este lunes a las autoridades, tras verse involucrado en un accidente de tránsito que dejó un fallecido en la localidad de Guanare, estado Portuguesa.

De acuerdo al medio regional El Siglo, Rodríguez fue finalmente detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El médico se apersonó a las 12:15 de la noche en la Base N° 02 del Servicio de Tránsito y Transporte Terrestre.

El caso se remonta hasta la noche del sábado, cuando Rodríguez circulaba en su camioneta por la avenida Los Ilustres. Presuntamente, impactó contra una motocicleta en la que iban dos personas.

Adonis Nasaret Requena Vaccarello, de 30 años, sufrió lesiones de gravedad y murió poco después del accidente. Por su parte, el conductor de la moto, identificado como Joel José Cortez Díaz, resultó herido en el siniestro.

RODRÍGUEZ SE ENTREGÓ

El reporte policial indica que Rodríguez conducía una camioneta Toyota 4Runner, clase Sport Wagon, color azul, año 2025. El vehículo no portaba placas de identificación en el momento del accidente.

Testigos relataron que Rodríguez huyó de la escena del accidente y permaneció prófugo todo el domingo. Finalmente, se entregó en la madrugada de este lunes, cuando los agentes realizaron la captura formal.

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Las autoridades incautaron de forma preventiva el vehículo implicado en el accidente. Rodríguez y la camioneta quedaron a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.