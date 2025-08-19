Sucesos

«Estamos desesperados»: Familiares de una madre denuncian su desaparición en medio de un viaje junto a sus cuatro hijos

Caraota Digital
Por Caraota Digital
Una mujer de 24 años, identificada como Dania Paola Dobobuto Velásquez, y sus cuatro hijos se encuentran desaparecidos desde este fin de semana, cuando viajaban entre dos ciudades del estado Zulia.

Los hechos se remontan hasta el sábado, 16 de agosto, fecha en que Dania y sus hijos salieron de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas. Su plan era ir a Santa Bárbara, en Colón, pero no llegaron al destino.

De acuerdo al medio regional Noticia al Día, Dania estaba acompañada de sus hijos de siete, seis, cuatro y tres años. Sin embargo, desde que comenzaron el viaje, ninguno se ha comunicado con su familia.

El caso está en manos de la PNB. Foto: Archivo

Ante este escenario, Carol Velásquez, madre de Dania, presentó una denuncia ante la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La mujer de 42 años teme que algo les haya ocurrido en el trayecto hasta Santa Bárbara.

BUSCAN A DANIA

La denuncia indica que Dania está casada, pero su esposo también tiene información sobre su paradero. Carol Velásquez, por su parte, subrayó que no sabe por qué su hija se desplazó a Santa Bárbara, puesto que no le informó sobre el viaje.

«No sabemos nada desde que se fue el sábado para Santa Bárbara. Ella anda con mis cuatro nietos y de ellos tampoco sabemos nada, estamos desesperados. Su marido tampoco sabe nada», apuntó.

Los seres queridos de Dania manifestaron su preocupación por esta situación y pidieron colaboración de la ciudadanía. En caso de que tenga información sobre el caso, se puede comunicar a los números 0412-1728322 y 0414-6120250.

