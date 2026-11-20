Organismos de seguridad rescataron a un hombre que había caído a una profundidad aproximada de 20 metros dentro de una estructura cilíndrica vertical en el sector Nakupay del municipio El Callao, estado Bolívar.

La víctima responde al nombre de Jhander Enrique Parra Bolívar. El incidente se registró en un área adyacente a la empresa La Lucha.

Tras la alerta de emergencia, las unidades de rescate de las Comisiones del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo se desplegaron en el sitio e implementaron maniobras técnicas para descender al fondo del cilindro y recuperar al afectado.

«Tras la extracción, el personal paramédico diagnosticó politraumatismos generalizados e inmovilidad en los miembros inferiores», informó el reportero Román Camacho en una publicación divulgada en sus redes sociales.

Asimismo, precisó que tras el rescate el hombre recibió atención prehospitalaria en el lugar. Posteriormente, lo trasladaron a un centro asistencial de la zona para su evaluación médica especializada.

Hasta el momento no se han precisado las causas que provocaron la caída. De igual forma no se han ofrecido detalles mayores sobre su condición de salud.