Momentos de tensión se vivieron este lunes en la localidad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, cuando un hombre sufrió un severo accidente: cayó desde una mata de coco y se clavó varias cabillas que sobresalían de una pared.

Los hechos se dieron pasadas las 3 de la tarde en el sector Villa Bahía, en la parroquia Unare. De acuerdo al medio regional Nueva Prensa, el hombre trepó a una palma que estaba en las inmediaciones de su vivienda.

Repentinamente, el hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío boca abajo. Tuvo la mala fortuna de que impactó directamente sobre cuatro cabillas que estaban expuestas sobre una pared.

Imágenes que circulan en redes sociales dejaron clara la magnitud de las heridas: las cabillas penetraron las zonas intercostales del hombre, quien quedó inmovilizado sobre el muro.

AUXILIARON AL HOMBRE

Los gritos de la víctima alarmaron a los vecinos, quienes alertaron a las autoridades. Poco después, se apersonaron paramédicos de los Bomberos Municipales de Caroní y una comisión de Protección Civil.

Funcionarios policiales acordaron el área y los organismos de emergencias iniciaron las labores. Los rescatistas lograron cortar las cabillas desde la base de la pared y no las extrajeron del cuerpo para evitar una hemorragia masiva.

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La víctima fue trasladada hasta el Hospital Uyapar de Puerto Ordaz, en donde lo esperaba el personal médico en la sala de trauma. Luego, ordenaron placas de rayos X para determinar la magnitud de las lesiones y pasar a una intervención quirúrgica.

El hombre sufrió lesiones de consideración, pero parece que podrá sobrevivir. Los reportes preliminares apuntan a que las cabillas no perforaron órganos vitales, lo que permitió que permaneciera con vida hasta pasar al quirófano.