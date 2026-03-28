Esclarecieron el brutal crimen de una abuelita en Charallave, todo fue por una herencia

Funcionarios del Cicpc esclarecieron finalmente el brutal de crimen Lucrecia Margarita Viña, una abuelita de 76 años que perdió la vida en su casa ubicada en el sector La Estación de Charallave, estado Miranda, el pasado 18 de febrero.

Douglas Rico, director de la policía científica, confirmó a través de sus redes sociales la captura de Junior Jhonaiker Montoya Guillén, de 34 años. La detención se dio por su responsabilidad en el suceso.

El atacante, conocido bajo el alias de Pepe, irrumpió en la vivienda de la septuagenaria. Todo esto tras enterarse de que la septuagenaria supuestamente custodiaba un dinero proveniente de una herencia familiar.

Montoya Guillén propinó múltiples puñaladas a la víctima luego de que esta intentara impedir el robo de sus pertenencias dentro de la residencia.

«La víctima, malherida, intentó pedir ayuda. Sin embargo, falleció a los pocos minutos, mientras que el delincuente huyó del sitio», afirmó Rico sobre el trágico desenlace del asalto.

Los investigadores rastrearon al sospechoso hasta el sector Las Mayas, en la parroquia Coche de Caracas. Fue allí donde ejecutaron su detención inmediata tras varios días de intensas pesquisas.

El organismo policial puso al detenido a la disposición del Ministerio Público para que responda por el homicidio de la abuelita.

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MACABRO HALLAZGO EN MIRANDA

En un caso diferente, las autoridades policiales avanzan en las investigaciones del asesinato de una mujer, cuyo cuerpo se halló el viernes en la carretera vieja Petare – Guarenas, en el municipio Sucre, estado Miranda.

Moradores de la zona vieron el cuerpo de la mujer en un costado de la carretera. De acuerdo al reportero de suceso Román Camacho, el cadáver tenía numerosas heridas de arma blanca.

Funcionarios de las policías de Sucre y Miranda, además de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplazaron a la escena del crimen para acordonar la zona. Poco después, se apersonaron agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los detectives pusieron en marcha las pesquisas en la escena y levantaron el cuerpo de la mujer. Posteriormente, lo trasladaron a la morgue de Bello Monte, en donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente.