EN VIDEO: Agarraron a depravado por lo que hizo frente a unas estudiantes en pleno autobús en Falcón

Las fuerzas de seguridad detuvieron a un sujeto que realizó actos obscenos en un autobús lleno de estudiantes en la península de Paraguaná, en el estado Falcón. El suceso generó gran indignación entre los habitantes de la zona.

Los hechos se dieron el miércoles en un autobús del Transporte Zavala en la ruta entre Pueblo Nuevo y Punto Fijo. De acuerdo al medio Notifalcón, el sujeto fue sorprendido mientras se tocaba frente a un grupo de estudiantes.

Las jóvenes, entre las que había alumnas de primaria y secundaria, se percataron de lo que estaba haciendo el sujeto. Poco después, una estudiante bajó del autobús y comentó lo que había visto.

En tal sentido, el autobús se detuvo en el sector Los Olivos de Moruy y el sujeto fue bajado del autobús. Poco después, un grupo de hombres y mujeres increparon al aberrado, mientras que le reclamaban por acosar de tal manera a las niñas y adolescentes.

CAPTURA DEL SUJETO

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplazaron hasta el lugar y detuvieron al sujeto. En medio de gritos e insultos de los presentes, el hombre abordó una patrulla policial.

Reportes extraoficiales indican que el sujeto ya había sido detenido el pasado 11 de febrero por un caso semejante. En pleno centro de Punto Fijo, también se habría tocado frente a un grupo de estudiantes universitarias, entre las que había una menor de edad.

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El sujeto fue trasladado a los calabozos de Punto Fijo y el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Mientras tanto, los habitantes de Paraguaná exigen que el hombre no sea excarcelado nuevamente.