Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) resolvieron el caso viral de un sujeto que causó inquietud entre los residentes de la urbanización San Esteban de Puerto Cabello, estado Carabobo, luego de que circulara en redes sociales la grabación de una cámara de seguridad donde se le veía caminando en horas de la madrugada vestido con una bata blanca, una máscara de gorila y dos armas blancas en sus manos.

Según detalló el reporte policial, al que tuvo acceso el Diario La Calle, el hecho ocurrió la madrugada del pasado martes 24 de noviembre, cerca de las 3:00 am.

En el video difundido se aprecia al hombre empleando los cuchillos para cortar cables del tendido local. Poco después, vecinos de la comunidad formalizaron otra denuncia tras descubrir que dos cauchos de un automóvil aparcado en el sector habían sido pinchados.

Con base en los reportes vecinales, una comisión de la PNB desplegó labores de búsqueda que permitieron dar con el domicilio del involucrado, situado en uno de los callejones próximos a un plantel educativo, en las inmediaciones de la entrada de Valle Verde y en dirección al canal del río San Esteban.

EL HOMBRE SUFRE DE TRASTORNO MENTAL

Al llegar al inmueble, los uniformados verificaron que allí habitan dos hombres diagnosticados con trastornos mentales que reciben tratamiento médico.

Pese a que en un primer momento mostraron una postura hostil frente a la presencia policial, los agentes consiguieron dialogar con ellos y lograr que entregaran voluntariamente tanto la careta de gorila como la bata blanca que usó durante el incidente, detalló el mencionado medio regional.

Finalmente, los organismos de seguridad señalaron que coordinarán el apoyo institucional requerido para asegurar que ambos ciudadanos accedan a sus medicinas y mantengan su seguimiento clínico.

De igual modo, hicieron un llamado a los habitantes del sector a conservar la tranquilidad, fomentar la sana convivencia y notificar a tiempo cualquier novedad por las vías oficiales.