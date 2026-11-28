Una insólita situación se vivió esta semana en la localidad costera de Puerto Cabello, estado Carabobo, cuando un sujeto con una bata blanca, una máscara de gorila y armas blancas causó caos en la ciudad.

Los hechos se dieron en la madrugada del martes, 24 de noviembre, en la urbanización San Esteban. Una cámara de seguridad captó el momento en que el sujeto deambulaba por la calle.

En las imágenes se puede ver al sujeto con un arma blanca en cada mano, mientras hacía movimientos extraños en medio de la vía. Luego, cruza hacia otra calle y sale del enfoque de la cámara.

De acuerdo a medios regionales, el sujeto cortó cables de la zona. Poco después, vecinos del sector se percataron de que también espichó dos cauchos de un vehículo que estaba estacionado.

CAPTURARON AL SUJETO

El insólito accionar del sujeto generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes presentaron una denuncia ante las autoridades. Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) pusieron en marcha las pesquisas.

Las autoridades ubicaron la vivienda del sujeto en un callejón ubicado en las adyacencias de la entrada de Valle Verde. Al ingresar a la casa, se percataron de que dos hombres con trastornos mentales residen en el lugar.

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Aunque en un principio tomaron una actitud agresiva, los agentes lograron mediar con ambos ciudadanos. Poco después, el sujeto que protagonizó el incidente entregó la máscara y la bata blanca.

Las autoridades aseguraron que gestionarán asistencia institucional para que ambos hombres reciban medicamentos y atención médica. Mientras tanto, instaron a los vecinos de la zona a mantener la calma.