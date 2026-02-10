Escándalo en Punto Fijo: Sacerdote aberrado abusó de una monaguilla, la Diócesis emitió un comunicado

Las autoridades policiales capturaron a un sacerdote, identificado como Jesús Gabriel Candelario Barreno, por, presuntamente, abusar sexualmente de una monaguilla de apenas 12 años en la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón.

La Diócesis de Punto Fijo informó en un comunicado sobre la captura de Candelario. Aunque no precisó la identidad del sacerdote, medios regionales confirmaron que se trataba del cura señalado previamente.

El caso se remonta hasta hace varios años, cuando la maestra de la niña notó un cambio en su comportamiento. Al ser interrogada, la pequeña confesó que había sido abusada por Candelario y afirmó que llegó a considerar quitarse la vida.

La docente informó a las autoridades sobre el caso y, en abril de 2024, se emitió una orden de captura en contra de Candelario. Sin embargo, el cura se mantuvo casi dos años prófugo y su paradero era desconocido.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando Candelario habría sido detenido en el estado Sucre. El cura, de acuerdo al medio El Paraguanero, intentaba huir hacia Brasil.

DIÓCESIS SOBRE CANDELARIO

Las autoridades eclesiásticas confirmaron que tenían conocimiento del accionar de Candelario desde 2024, cuando fue denunciado. Desde entonces, habría brindado apoyo a la víctima y su familia.

«Hemos estado en contacto directo con la familia, ofreciéndoles el apoyo psicológico, jurídico, pastoral y espiritual, necesarios para estos momentos, iniciando inmediatamente una investigación canónica», indicó la Diócesis.

De igual forma, la Diócesis afirmó que «se ha prestado la debida colaboración con las autoridades civiles». «Confiamos en la justicia para que se esclarezca la verdad de los hechos», añadió.

Candelario fue presentado ante el Tribunal Cuarto de Control, el cual ordenó que se mantenga privado de libertad mientras avanza el juicio. El sacerdote es acusado de los delitos de abuso sexual agravado con víctima vulnerable en grado de continuidad.